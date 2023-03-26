Пилот избавил пассажирку от страха летать с помощью рисунка

"Села на борт, дрожа от страха, а высадилась в безмятежном настроении, да еще и с подробной диаграммой аэродинамики, нарисованной пилотом Делем. Ему удалось в одиночку избавить меня на 80 процентов от страха перед полетами! Это изменило мою жизнь, спасибо! — написала Бакли.