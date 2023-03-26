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44 минуты назад

Пилот избавил пассажирку от страха летать с помощью рисунка

Мария Иглина

Пассажирка авиакомпании British Airways Джулия Бакли рассказала, как пилот помог ей справиться со страхом полета. Подробностями девушка поделилась в Twitter.

Пилот избавил пассажирку от страха летать с помощью рисунка
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам Бакли, она ужасно переживала перед полетом в Рио-де-Жанейро. А пилот воздушного судна, на котором находилась пассажирка, постарался избавить ее от страха. Мужчина с помощью рисунка он объяснил пассажирке, как проходит полет. Он изобразил на бумаге поперечное сечение лайнера и схему аэродинамики, а затем передал девушке.

"Села на борт, дрожа от страха, а высадилась в безмятежном настроении, да еще и с подробной диаграммой аэродинамики, нарисованной пилотом Делем. Ему удалось в одиночку избавить меня на 80 процентов от страха перед полетами! Это изменило мою жизнь, спасибо! — написала Бакли.

Однако девушка не уточнила, как ей удалось познакомиться с пилотом.

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Позже командир воздушного судна пригласил Бакли в кабину экипажа, чтобы познакомить с другим пилотом и показать, что они видят во время полета.

Ранее недовольный перелетом пассажир отсудил $8500.

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