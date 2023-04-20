Куда отправиться аллергикам на майские, чтобы спастись от цветения

С наступлением весны самочувствие людей с сезонными аллергиями сильно ухудшается — некоторым становится невыносимо сложно пережить месяцы, когда "все цветет". "Рамблер" расскажет, куда можно отправиться аллергикам, чтобы облегчить свое состояние.

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Аллергикам весной не подходит климат с теплыми и влажными ветрами, такие условия способствуют быстрому цветению растений и высокой концентрации аллергенов в воздухе.

Для аллергиков, которые хотят избежать цветения в мае, рекомендуется посетить города на севере или в горах. Например, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Нижний Новгород и другие города находятся в зоне умеренного климата и не так сильно подвержены цветению растений в мае.