Куда отправиться аллергикам на майские, чтобы спастись от цветения

Куда отправиться аллергикам на майские праздники, чтобы спастись от цветения
С наступлением весны самочувствие людей с сезонными аллергиями сильно ухудшается — некоторым становится невыносимо сложно пережить месяцы, когда "все цветет". "Рамблер" расскажет, куда можно отправиться аллергикам, чтобы облегчить свое состояние.
Аллергикам весной не подходит климат с теплыми и влажными ветрами, такие условия способствуют быстрому цветению растений и высокой концентрации аллергенов в воздухе.
Для аллергиков, которые хотят избежать цветения в мае, рекомендуется посетить города на севере или в горах. Например, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Нижний Новгород и другие города находятся в зоне умеренного климата и не так сильно подвержены цветению растений в мае.
Также можно отправиться в горы, где цветение начинается позже, чем на равнине. Например, Кавказские горы, Алтай, Урал и другие горные регионы России.