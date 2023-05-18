На курортах Турции выросло количество немецких туристов

Отели турецкой Анталии, согласно данным Turizmgunlugu, рассчитывает достичь своей цели в 16 млн туристов за сезон за счет немецких туристов. Об этом сообщает Tourprom.

© Unsplash

Так, по данным издания, несмотря на экономические трудности в Европе, ожидания на высокий сезон сохраняются. При этом прибрежные районы Турции будут пользоваться особым спросом у немецких туристов - граждане Германии станут решающим рынком в ходе туристического сезона. Ожидается, что число немецких туристов вырастет на 20-30% в этом сезоне.

При этом, если раньше русские туристы были локомотивом в регионе, то сейчас их место займут немцы. На третьем месте окажутся туристы из Англии. Об этом рассказала Роза Перчин, председатель представительства Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Розы Перчин.

Ранее мы писали о том, что в Грузии готовятся к массовому наплыву российских туристов.