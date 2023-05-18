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АТОР: известны страны с самым доступным отдыхом на море в конце мая

Самые дешевые варианты отдыха на море в последний весенний месяц — в Крыму, Сочи и Турции. Об этом пишет АТОР.

АТОР: известны самые доступные в конце мая морские страны
© Pxhere

По данным анализа минимальных и средних цен на десятидневные пакетные туры с вылетом в конце мая и спрос на них, на первом месте Турция. Скорее всего, она занимает лидирующую позицию, поскольку снизила цены и увеличила свою долю продаж: 58% на конец мая. На втором месте с 19% Египет, на третьем с 11% — Россия. В пятерке самых доступных морских стран также ОАЭ и Куба.

Самый недорогой тур в Турцию 17 апреля с вылетом 19-25 мая можно было купить за 57,5 тысячи рублей на двоих. При этом путевка предполагала размещение в трехзвездочном отеле с завтраками. За десятидневную поездку в Анталью вдвоем по тарифу "все включено" нужно было отдать почти 102 тысячи рублей.

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Дешевле всего в конце мая отдыхать в Крыму: без трансфера 10 ночей на двоих с завтраками обойдутся чуть меньше чем в 14 тысяч рублей. В Сочи, Абхазии и Геленджике. В эти города при прочих равных, но с учетом перелета и трансфера можно съездить за 45-50 тысяч рублей.

За рубежом доступнее всего в конце весны Кипр: тур на двоих с завтраками стоит 70,3 тысячи рублей, хотя перелет возможен только через Кувейт. Чуть дороже будут ОАЭ и Бахрейн (от 82-85 тысяч рублей на двоих) и Египет (самый бюджетный вариант для двоих на 10 дней стоит более 95 тысяч рублей).

Ранее "Рамблер" рассказывал, кому опасно отдыхать на море.

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