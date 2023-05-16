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Туристам на Бали начнут выдавать брошюру о правилах поведения

Посетителям Бали из-за иностранных стран будет предоставлена специальная информационная брошюра под названием "Как следует вести себя". Это заявление было сделано Ангиатом Напитупулу, главой балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии, пишет РИА Новости.

Он сообщил, что когда брошюры будут полностью готовы, они будут переданы сотрудникам иммиграционной службы. При прибытии иностранца в международный аэропорт Денпасара, сотрудник иммиграции приветствует его на Бали и помещает брошюру в его паспорт, как часть процедуры.

За что могут депортировать с Бали

Этот метод распространения информации предлагается для уменьшения вербального общения с иностранцами. Власти Бали и министерство туризма Индонезии уже обсуждали содержание брошюры, однако ее окончательное оформление все еще находится на стадии разработки. Напитупулу подчеркнул, что заинтересованные стороны уже провели дебаты о правилах поведения на территории провинции Бали.

Ранее мы писали о том, что на Бали заявили о вероятном введении квот для туристов.

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