Туристам на Бали начнут выдавать брошюру о правилах поведения

Посетителям Бали из-за иностранных стран будет предоставлена специальная информационная брошюра под названием "Как следует вести себя". Это заявление было сделано Ангиатом Напитупулу, главой балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии, пишет РИА Новости.

Он сообщил, что когда брошюры будут полностью готовы, они будут переданы сотрудникам иммиграционной службы. При прибытии иностранца в международный аэропорт Денпасара, сотрудник иммиграции приветствует его на Бали и помещает брошюру в его паспорт, как часть процедуры.

Этот метод распространения информации предлагается для уменьшения вербального общения с иностранцами. Власти Бали и министерство туризма Индонезии уже обсуждали содержание брошюры, однако ее окончательное оформление все еще находится на стадии разработки. Напитупулу подчеркнул, что заинтересованные стороны уже провели дебаты о правилах поведения на территории провинции Бали.