За что могут депортировать с Бали

Туристы называют остров Бали в Индонезии сказочным раем. Там царит свобода и гармония с природой, и так кажется на первый взгляд. На самом деле, для того, чтобы спокойно провести отпуск на Бали, нужно знать законы, действующие на этой территории. Иначе туристов могут депортировать с последующим отказом во въезде.

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В материале “Рамблера” — о законах Бали, которые подразумевают депортацию туристов.

Осквернение храмов

Большинство жителей Бали исповедуют разновидность индуизма. Все храмы и религиозные достопримечательности на Бали не охраняются, в большинство из них вход остается свободным. Однако лучше не использовать добродушность местных жителей.

Существует масса примеров иностранцев, которых депортировали с Бали за неподобающее поведение рядом с религиозными достопримечательностями или храмами. Запрещено танцевать, петь, развлекаться и заходить в храм в неподобающей одежде.

Работа по туристической визе

Если иностранцу выдают туристическую визу в Индонезию, то он может находиться на острове исключительно в туристических целях. Иностранцев часто депортируют за получение нелегального дохода в виде организации малого бизнеса. Для работы на территории другой страны нужно получать специальную визу и разрешение, так как нужно уплачивать налоги со своего дохода.

Несоблюдение религиозных законов

В Индонезии есть множество религиозных праздников, в рамках которых проводятся соответствующие торжества. Туристам н езапрещается смотреть на большинство из них и фотографировать процессии, есть только требование к одежде — она не должна быть открытой. Однако участие в некоторых ритуалах и даже выход на улицу в определенные часы может обернуться депортацией.