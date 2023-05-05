Популярность индонезийского острова Бали хотят искусственно снизить. О намерении ввести квоты для иностранных туристов заявил губернатор острова Ваян Костер. Его цитирует портал Detic.

По словам чиновника, массовый туризм следует ограничить. Рассматривается схема квотирования, по которой иностранцы будут заявлять о намерении посетить страну за год до поездки и таким образом сформируют очередь.

Костер признался, что одной из причин введения жестких мер стало поведение отдыхающих.

«Ряд туристов, в основном из России, творят безобразия и хулиганят», — подчеркнул губернатор.