Detic: губернатор Бали заявил о вероятном введении квот для туристов
Популярность индонезийского острова Бали хотят искусственно снизить. О намерении ввести квоты для иностранных туристов заявил губернатор острова Ваян Костер. Его цитирует портал Detic.
По словам чиновника, массовый туризм следует ограничить. Рассматривается схема квотирования, по которой иностранцы будут заявлять о намерении посетить страну за год до поездки и таким образом сформируют очередь.
Костер признался, что одной из причин введения жестких мер стало поведение отдыхающих.
«Ряд туристов, в основном из России, творят безобразия и хулиганят», — подчеркнул губернатор.
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