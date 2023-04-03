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36 минут назад

На Бали рассказали, сколько россиян депортировали с острова в 2023 году

Мира Маркина

Глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито сообщил, что среди всех депортированных с острова туристов в 2023 году больше всех оказалось россиян.

На Бали рассказали, сколько россиян депортировали в 2023 году
Фото: UnsplashUnsplash

За первые три месяца этого года с острова были депортированы 40 иностранных граждан, среди которых 26 нарушили сроки пребывания на территории страны, а 14 – преступили закон.

Всего, по его словам, с Бали были высланы 14 россиян, а также граждане США, Англии, Саудовской Аравии, Италии, Узбекистана. Помимо этого домой были депортированы по одному гражданину Кыргызстана, Австралии, Уганды, Иордании, Латвии и Франции.

Чиновник отметил, что подобные события говорят о том, что их система мониторинга и принятия мер в отношении туристов, нарушающих правила пребывания в стране, работает качественно.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, что власти Бали намерены ужесточить визовый режим для россиян.

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