13 марта власти Бали официально запретили туристам арендовать мопеды для перемещений по острову. «Лента.ру» связалась с несколькими путешественниками из России, чтобы выяснить, столкнулись ли они с запретом.

Одна россиянка рассказала, что «недавно» продлила аренду своего мопеда без препятствий.

«Все было в порядке. Пока никакой информации не получали», — заявила Анастасия.

Слова отдыхающей подтвердил еще один россиянин. Он пожелал сохранить анонимность. По словам мужчины, с запретом не сталкивался, от местных жителей Бали о нем тоже не слышал.

Напомним, инициатива губернатора Бали предполагает за нарушение существующего запрета и совершение других преступлений лишение визы.