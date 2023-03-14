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2 часа назад

Российские туристы на Бали сообщили о беспрепятственной аренде мопедов несмотря на вступивший в силу запрет

Мира Маркина

13 марта власти Бали официально запретили туристам арендовать мопеды для перемещений по острову. «Лента.ру» связалась с несколькими путешественниками из России, чтобы выяснить, столкнулись ли они с запретом.

Одна россиянка рассказала, что «недавно» продлила аренду своего мопеда без препятствий.

«Все было в порядке. Пока никакой информации не получали», — заявила Анастасия.

Слова отдыхающей подтвердил еще один россиянин. Он пожелал сохранить анонимность. По словам мужчины, с запретом не сталкивался, от местных жителей Бали о нем тоже не слышал.

Туристам на Бали запретили ездить на мотоциклах

Напомним, инициатива губернатора Бали предполагает за нарушение существующего запрета и совершение других преступлений лишение визы.

Ранее мы писали о возможном ужесточении визового режима на Бали для россиян.

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