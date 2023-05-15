В АТОР раскрыли причину массовых задержек рейсов в Турцию

Массовые задержки рейсов между Россией и Турцией вызваны ремонтом взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Антальи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, с 13 по 15 мая многие авиарейсы из популярного курортного города Турции столкнулись с задержками, что произошло в 80% случаев. Самолеты прибывали со существенным опозданием по отношению к расписанию, от 10 минут до 2,5 часов. В двух случаях пассажирам пришлось ждать вылета более девяти часов.

Эксперты отмечают, что проблемы с задержками и отменами рейсов из Антальи затрагивают не только направление в Россию. Оно также относится и к другим направлениям воздушного сообщения.