Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции

Россиянам рассказала о способе, которые позволит сэкономить на отдыхе в Турции.

Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин, рекомендует для более выгодного путешествия приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. Подробностями он поделился в беседе с Pravda.ru.

Так, эксперт отметил, что путевки, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельно организованное путешествие.

Кроме этого, эксперт рекомендует выбирать отели, которые находятся в прибрежной зоне, поскольку они ориентированы на туристов и расположены близко к морю.