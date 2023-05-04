Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции
Россиянам рассказала о способе, которые позволит сэкономить на отдыхе в Турции.
Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин, рекомендует для более выгодного путешествия приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. Подробностями он поделился в беседе с Pravda.ru.
Так, эксперт отметил, что путевки, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельно организованное путешествие.
Кроме этого, эксперт рекомендует выбирать отели, которые находятся в прибрежной зоне, поскольку они ориентированы на туристов и расположены близко к морю.
Также при выборе гостиницы нужно определиться, планируются ли какие-либо развлечения на отдыхе. И уже для таких целей сделать выбор в пользу другого места размещения.