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Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции

Россиянам рассказала о способе, которые позволит сэкономить на отдыхе в Турции.

Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин, рекомендует для более выгодного путешествия приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. Подробностями он поделился в беседе с Pravda.ru.

Так, эксперт отметил, что путевки, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельно организованное путешествие.

Россия и Турция увеличат количество авиаперелетов

Кроме этого, эксперт рекомендует выбирать отели, которые находятся в прибрежной зоне, поскольку они ориентированы на туристов и расположены близко к морю.

Также при выборе гостиницы нужно определиться, планируются ли какие-либо развлечения на отдыхе. И уже для таких целей сделать выбор в пользу другого места размещения.

Ранее турагент рассказала, где отдохнуть вместо подорожавшей Турции.

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