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Названы турецкие города, которых стоит избегать после выборов

Сразу после выборов президента в Турции туристам не рекомендуется ехать в несколько городов. Издание "Турпром" сообщает об этом.

Существует несколько городов, где может возникнуть напряженная обстановка. В этот список попали крупные города Стамбул, Анкара и курортный город Измир.

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Также, в связи с землетрясением, произошедшим на востоке страны, там может быть нестабильная ситуация. Туристам необходимо соблюдать особую осторожность и заботиться о своей безопасности в данных городах.

Ранее мы писали о том, что названо туристическое направление, которое заменит россиянам Турцию.

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