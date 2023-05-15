Названы турецкие города, которых стоит избегать после выборов

Сразу после выборов президента в Турции туристам не рекомендуется ехать в несколько городов. Издание "Турпром" сообщает об этом.

Существует несколько городов, где может возникнуть напряженная обстановка. В этот список попали крупные города Стамбул, Анкара и курортный город Измир.

Также, в связи с землетрясением, произошедшим на востоке страны, там может быть нестабильная ситуация. Туристам необходимо соблюдать особую осторожность и заботиться о своей безопасности в данных городах.