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Эксперты назвали туристическое направление, которое заменит россиянам Турцию

Названа страна, которая сможет заменить россиянам Турцию. Об этом сообщает Турпром.

Названо туристическое направление, которое заменит россиянам Турцию
© Unsplash

По мнению экспертов, в связи с повышением цен на отдых в Турции в качестве альтернативы путешественники будут рассматривать Грузию. Специалисты подчеркнули, что Грузия может оказаться более доступной для туристов, чем Турция.

У данного направления есть множество преимуществ. Грузия сочетает в себе и пляжный, и экскурсионный отдых. Кроме того, страна славится своей кухней, поэтому многие туристы могут отправиться сюда в гастротур.

В АТОР рассказали, когда появятся первые рейсы в Грузию

Прямые перелеты из Россию в Грузию могут быть запущены до конца мая.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как сэкономить на отдыхе в Турции.

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