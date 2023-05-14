Названо туристическое направление, которое заменит россиянам Турцию

Названа страна, которая сможет заменить россиянам Турцию. Об этом сообщает Турпром.

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По мнению экспертов, в связи с повышением цен на отдых в Турции в качестве альтернативы путешественники будут рассматривать Грузию. Специалисты подчеркнули, что Грузия может оказаться более доступной для туристов, чем Турция.

У данного направления есть множество преимуществ. Грузия сочетает в себе и пляжный, и экскурсионный отдых. Кроме того, страна славится своей кухней, поэтому многие туристы могут отправиться сюда в гастротур.