$76.82-1.7984.91-2.09

В АТОР рассказали, когда появятся первые рейсы в Грузию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, когда могут появиться первые рейсы в Грузию. Об этом сообщает РИА Новости.

В АТОР рассказали, когда появятся первые рейсы в Грузию
© Unsplash

По словам АТОР, полеты между Грузией и Россией могут возобновиться до конца мая, если стороны не поставят жесткие условия. Также Минтранс сообщает, что российские авиаперевозчики уже готовятся возобновить авиасообщение с Грузией, передает ТАСС. Предполагается, что рейсы будут выполняться семь раз в неделю на отечественных бортах.

МИД РФ отменил рекомендацию россиянам по воздержанию от поездок в Грузию. Отмечается, что решение о возобновлении авиасообщения и об отмене виз связано с облегчением контактов между жителями двух стран.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий