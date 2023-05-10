В АТОР рассказали, когда появятся первые рейсы в Грузию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, когда могут появиться первые рейсы в Грузию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам АТОР, полеты между Грузией и Россией могут возобновиться до конца мая, если стороны не поставят жесткие условия. Также Минтранс сообщает, что российские авиаперевозчики уже готовятся возобновить авиасообщение с Грузией, передает ТАСС. Предполагается, что рейсы будут выполняться семь раз в неделю на отечественных бортах.