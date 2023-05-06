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Где находится пляж с лазурной водой в Турции: видео

Пляж Олюдениз на западе Турции является одним из самых красивых пляжей мира.

Он известен своей бирюзовой водой и белым песком, а также защищенной от волн лагуной, которая находится рядом.

Об этом рассказала блогер @Artemray на своей странице в TikTok.

Олюдениз это небольшой поселок, который находится в нескольких километрах от курортного города Фетхие. Он славится знаменитой Голубой лагуной, Ликийской тропой и горой Бабадаг.

В этом месте долгий пляжный сезон, который начинается в мае и заканчивается с приходом первых дождей в ноябре.

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Подробнее о самом красивом пляже в Турции смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как выглядит внутри один из самых дорогих отелей в Дубае.

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