Где находится пляж с лазурной водой в Турции: видео
Пляж Олюдениз на западе Турции является одним из самых красивых пляжей мира.
Он известен своей бирюзовой водой и белым песком, а также защищенной от волн лагуной, которая находится рядом.
Об этом рассказала блогер @Artemray на своей странице в TikTok.
Олюдениз это небольшой поселок, который находится в нескольких километрах от курортного города Фетхие. Он славится знаменитой Голубой лагуной, Ликийской тропой и горой Бабадаг.
В этом месте долгий пляжный сезон, который начинается в мае и заканчивается с приходом первых дождей в ноябре.
Подробнее о самом красивом пляже в Турции смотрите в видео.
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