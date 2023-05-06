Пляж Олюдениз на западе Турции является одним из самых красивых пляжей мира.

Он известен своей бирюзовой водой и белым песком, а также защищенной от волн лагуной, которая находится рядом.

Об этом рассказала блогер @Artemray на своей странице в TikTok.

Олюдениз это небольшой поселок, который находится в нескольких километрах от курортного города Фетхие. Он славится знаменитой Голубой лагуной, Ликийской тропой и горой Бабадаг.

В этом месте долгий пляжный сезон, который начинается в мае и заканчивается с приходом первых дождей в ноябре.

Подробнее о самом красивом пляже в Турции смотрите в видео.