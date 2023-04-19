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2 часа назад

Как выглядит внутри один из самых дорогих отелей в Дубае: видео

Мира Маркина

Отели одного из самых популярных и роскошных курортов мира Дубая привлекают туристов уже многие годы. Не все имеют возможность провести там отпуск, однако кому не будет интересно заглянуть в лучшие номера этих пятизвездочных гостиниц?

Такую возможность своим подписчикам подарила пользовательница социальной сети TikTok с ником @perfilova. Девушка показала, как выглядят апартаменты в одном из самых дорогих и известных отелей курорта.

Отель Atlantis The Palm Dubai расположен на искусственном острове в форме пальмы, недалеко от пляжа Джумейра Бич. В отеле есть аквариум с более чем 65 000 морскими животных, включая акул, райских рыб и много других видов – этот подводный мир является своеобразной визитной карточкой знаменитого отеля.

Что нельзя фотографировать в Дубае

Для того, чтобы окунуться в жизнь тех, кто может позволить себе отдых в таких роскошных местах, и увидеть, как обставлены номера Atlantis The Palm Dubai, смотрите видеоролик.

Ранее "Рамблер" показывал, как выглядят юрты для туристов в Кыргызстане.

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