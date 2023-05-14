Эксперт по туризму высказалась об авторских турах

Галина Дегтярь, эксперт по туризму и профессор РАНХиГС, рассказала о том, почему не стоит ездить в авторские туры. Об этом сообщает "Говорит Москва".

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Она отметила, что подобные туры часто организовывают не профессиональные туристические компании, поэтому такой отдых может быть опасным. Особенно для тех, кто ходит в поход в горы или отправляется в другие опасные путешествия.

Эксперт добавила, что в таких турах обязательно должны быть люди с соответствующей классификацией, например, инструкторы-проводники знают, как поступать в случае ЧП, куда звонить и кому сообщать свое местоположение. В случае с авторским туром это может быть небезопасно.