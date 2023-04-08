Российские горные курорты стали популярнее на 15%

Горные курорты России стали пользоваться более высоким спросом, сообщает "Коммерсант". Согласно информации издания, туристический поток вырос на 10-15%.
Россияне в основном выбирали Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Самым популярным курортом стала Красная Поляна, но снег там выпал поздно и доля визитов туда оказалась меньше, чем могла быть.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предлагал посвятить туристическому потенциалу России отдельную общефедеральную программу.