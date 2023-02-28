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1 час назад

Туристы из-за очереди на подъемник в Сочи отправились в гору пешком

Мария Иглина

Российские туристы на курорте "Красная Поляна" в Сочи устали стоять в очереди на подъемник и отправились в гору пешком. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.

Так, на кадрах можно увидеть, как толпа туристов идет вверх и вниз по склону горы.

"Люди устали стоять в очереди на подъемник и решил подниматься с южного склона пешком", — так администраторы аккаунта подписали видео.

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Многих пользователей сети возмутило происходящее:

"За что с людей берут столько денег?" , "В своем стиле "лучший курорт России», "Так и заболеть недолго".

Ранее россияне назвали самые желанные варианты отпуска.

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