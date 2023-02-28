Туристы из-за очереди на подъемник в Сочи отправились в гору пешком

Российские туристы на курорте "Красная Поляна" в Сочи устали стоять в очереди на подъемник и отправились в гору пешком. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.
Так, на кадрах можно увидеть, как толпа туристов идет вверх и вниз по склону горы.
"Люди устали стоять в очереди на подъемник и решил подниматься с южного склона пешком", — так администраторы аккаунта подписали видео.
Многих пользователей сети возмутило происходящее:
"За что с людей берут столько денег?" , "В своем стиле "лучший курорт России», "Так и заболеть недолго".