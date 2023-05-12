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В МТС Travel выяснили, куда на майские праздники чаще всего ездят россияне

Специалисты сервиса поиска отелей МТС Travel проанализировали данные о бронированиях в весеннем сезоне и определили, куда российские туристы ездят чаще всего. Результаты исследования опубликовала «Лента.ру».

Согласно опубликованным данным, поток туристов в страны СНГ, а также Абхазию и Грузию сократился по сравнению с 2022 годом на 7%. Зафиксирован всплеск интереса к путешествиям в Белоруссию и Казахстан. Этим странам принадлежат 27 и 12 процентов от общего числа бронирований за рубежом.

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На длинных майских выходных россияне вдвое чаще бронировали жилье в странах дальнего зарубежья. Так 17% от общего числа путешественников уехали на праздники в Турцию, ОАЭ и Абхазию – 6%, Армению – 4%, Узбекистан и Египет – 3%, Китай – 2%.

За границу уезжали в основном москвичи и жители области (38%), петербуржцы (7%) и жители Краснодарского края (6 %).

Ранее мы писали о предпочтениях россиян в проведении отпуска.

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