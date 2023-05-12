$75.88-0.8182.89-1.26

Россияне рассказали о предпочтениях в проведении отпуска

Сервис SuperJob провел опрос с целью выяснить, на что россияне предпочитают тратить дни отпуска. Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Россияне рассказали о предпочтениях в проведении отпуска
© Unsplash

Согласно полученным данным, каждый шестой россиянин (17%) выбрал бы путешествие к любому морю. А 14% опрошенных считают, что нет ничего лучше, чем провести отпуск дома. Среди женщин больше тех, кто мечтает о пляжном отдыхе. Мужчины же чаще всего предпочитают проводить отпуск в родных стенах. 11% респондентов тратят дни отпуска на дачу или деревню. В среднем каждый десятый опрошенный отметил, что лучше отдыхать в России.

«В отпуске купила нормальные вещи»: куда ехать за дешевой одеждой

Более детальные данные есть о тех, кто не привык сидеть дома во время отпуска. Так 4% опрошенных считают, что достойно можно отдохнуть на курортах Крыма, 3% – в Краснодарском крае, еще 3% – на речке или озере. Также 3% путешественников готовы сорваться за границу – в любую дружественную страну. Только 2% проголосовали за отпуск, проведенный в поездке по городам России.

Походы, поездка на Байкал, в Дагестан, Абхазию и в азиатскую часть континента привлекает 1% высказавшихся.

Ранее мы рассказывали о сумме, достаточной по мнению россиян, для проведения отпуска.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий