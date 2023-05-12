Россияне рассказали о предпочтениях в проведении отпуска

Сервис SuperJob провел опрос с целью выяснить, на что россияне предпочитают тратить дни отпуска. Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

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Согласно полученным данным, каждый шестой россиянин (17%) выбрал бы путешествие к любому морю. А 14% опрошенных считают, что нет ничего лучше, чем провести отпуск дома. Среди женщин больше тех, кто мечтает о пляжном отдыхе. Мужчины же чаще всего предпочитают проводить отпуск в родных стенах. 11% респондентов тратят дни отпуска на дачу или деревню. В среднем каждый десятый опрошенный отметил, что лучше отдыхать в России.

Более детальные данные есть о тех, кто не привык сидеть дома во время отпуска. Так 4% опрошенных считают, что достойно можно отдохнуть на курортах Крыма, 3% – в Краснодарском крае, еще 3% – на речке или озере. Также 3% путешественников готовы сорваться за границу – в любую дружественную страну. Только 2% проголосовали за отпуск, проведенный в поездке по городам России.