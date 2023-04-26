Какие фразы стоит выучить перед поездкой в Казахстан
Согласно статистике, устную русскую речь понимает более 90 процентов населения Казахстана. Русский язык в стране употребляют наряду с родным казахским. На нем же написаны официальные документы.
Турист из России, отдыхая в стране, точно не заблудится, но стоит выучить некоторые базовые разговорные слова на казахском языке, чтобы проявить уважение к местной культуре и просто расширить свой кругозор.
Какие фразы запомнить, отправляясь в путешествие по Казахстану? Рассказываем в материале «Рамблера».
Приветствие
Чтобы поздороваться с кем-то, скажите «салем». Это значит простое «привет». «Здравствуйте» на казахском языке — «салеметсiз бе». Более продвинутые варианты для разного времени суток:
- Доброе утро — Кайырлы тан
- Добрый день — Кайырлы кун
- Добрый вечер — Кайырлы кеш
Чтобы попрощаться с человеком, используйте фразу «сау болыныз», что значит «до свидания».
Для разговора
Согласие или несогласие можно выразить с помощью слов «йа» (да) и «жок» (нет). Чтобы поблагодарить собеседника, скажите «рахмет» (спасибо) или «коп рахмет» (большое спасибо).
Вот, еще несколько часто употребляемых фраз:
- Жарайды — хорошо
- Калыныз калай? — как дела?
- Кешiрiніз — извините
- Meнін есімім… — меня зовут…
Для похода магазина
Если вы захотите спросить в магазине или на рынке, сколько стоят, например, овощи, скажите: «Канша турады…?». Чтобы понять цены, научитесь считать хотя бы до 10:
1 — бэр
2 — йеке
3 — ёш
4 — торт
5 — бес
6 — алты
7 — жетэ
8 — сегыз
9 — тогыз
10 — он