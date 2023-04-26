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Какие фразы стоит выучить перед поездкой в Казахстан

Согласно статистике, устную русскую речь понимает более 90 процентов населения Казахстана. Русский язык в стране употребляют наряду с родным казахским. На нем же написаны официальные документы.

Какие фразы стоит выучить перед поездкой в Казахстан
© Unsplash.com

Турист из России, отдыхая в стране, точно не заблудится, но стоит выучить некоторые базовые разговорные слова на казахском языке, чтобы проявить уважение к местной культуре и просто расширить свой кругозор.

Какие фразы запомнить, отправляясь в путешествие по Казахстану? Рассказываем в материале «Рамблера».

Приветствие

Чтобы поздороваться с кем-то, скажите «салем». Это значит простое «привет». «Здравствуйте» на казахском языке — «салеметсiз бе». Более продвинутые варианты для разного времени суток:

  • Доброе утро — Кайырлы тан
  • Добрый день — Кайырлы кун
  • Добрый вечер — Кайырлы кеш

Чтобы попрощаться с человеком, используйте фразу «сау болыныз», что значит «до свидания».

Для разговора

Согласие или несогласие можно выразить с помощью слов «йа» (да) и «жок» (нет). Чтобы поблагодарить собеседника, скажите «рахмет» (спасибо) или «коп рахмет» (большое спасибо).

Вот, еще несколько часто употребляемых фраз:

  • Жарайды — хорошо
  • Калыныз калай? — как дела?
  • Кешiрiніз — извините
  • Meнін есімім… — меня зовут…

Какие фразы нужно выучить перед поездкой в Азербайджан

Для похода магазина

Если вы захотите спросить в магазине или на рынке, сколько стоят, например, овощи, скажите: «Канша турады…?». Чтобы понять цены, научитесь считать хотя бы до 10:

1 — бэр

2 — йеке

3 — ёш

4 — торт

5 — бес

6 — алты

7 — жетэ

8 — сегыз

9 — тогыз

10 — он

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