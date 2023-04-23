Какие фразы нужно выучить перед поездкой в Азербайджан

Совсем недавно, в конце марта, Азербайджан отменил коронавирусные ограничения для туристов. Теперь, чтобы попасть в страну, не нужно предоставлять сертификат о вакцинации.

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Если вы планируете путешествие в Баку или другие города, перед поездкой выучить несколько базовых разговорных фраз на азербайджанском языке, чтобы проявить уважение к местной культуре, а еще не растеряться на улице или в магазине. Подготовили для вас небольшой разговорник. Подробнее — в материале "Рамблера".

Приветствие

Salam (Салам) — универсальное приветствие в Азербайджане, которое можно использовать в любой ситуации. Для более продвинутых есть и другие фразы, например:

Sabahınız xeyir — Сабахыныз хейир — Доброе утро

Gecəniz xeyrə — Геджяниз хейре — Доброй ночи

Hələlik — Хелелик — До встречи

Чтобы попрощаться, говорите:

Sağ olun — Саг олун — Пока или до свидания

Чтобы вежливо обратиться к женщине, назовите ее "Ханум". И не пугайтесь, если так к вам обратились в магазине или ресторане. Это проявление уважения, которое встречается повсеместно.

Для разговора

Чтобы поддержать хотя бы минимальный разговор, поблагодарить кого-то или отказаться от услуг, используйте эти фразы:

Çox sağ olun — Чох саголун — Спасибо

Necəsiz — Неджесиз — Как у вас дела?

Yaxşi — Яхшы — Хорошо

Pis — Пис — Плохо

Hə — Хе — Да

Yox — Йох — Нет

Bağışlayın — Багишлаин — Простите

Для похода в магазин

Чтобы спросить в магазине, сколько стоят продукты, запомните эту фразу: Neçəyədir — Нечьйедир. А еще стоит выучить азербайджанские цифры, чтобы сойти за местного и не быть обманутым на овощном рынке:

1 — Бир

2 — Ики

3 — Юч

4 — Дорд

5 — Бэш

6 — Алты

7 — Йедди

8 — Секкиз

9 — Доггуз

10 — Он