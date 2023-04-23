Какие фразы нужно выучить перед поездкой в Азербайджан
Совсем недавно, в конце марта, Азербайджан отменил коронавирусные ограничения для туристов. Теперь, чтобы попасть в страну, не нужно предоставлять сертификат о вакцинации.
Если вы планируете путешествие в Баку или другие города, перед поездкой выучить несколько базовых разговорных фраз на азербайджанском языке, чтобы проявить уважение к местной культуре, а еще не растеряться на улице или в магазине. Подготовили для вас небольшой разговорник. Подробнее — в материале "Рамблера".
Приветствие
Salam (Салам) — универсальное приветствие в Азербайджане, которое можно использовать в любой ситуации. Для более продвинутых есть и другие фразы, например:
Sabahınız xeyir — Сабахыныз хейир — Доброе утро
Gecəniz xeyrə — Геджяниз хейре — Доброй ночи
Hələlik — Хелелик — До встречи
Чтобы попрощаться, говорите:
Sağ olun — Саг олун — Пока или до свидания
Чтобы вежливо обратиться к женщине, назовите ее "Ханум". И не пугайтесь, если так к вам обратились в магазине или ресторане. Это проявление уважения, которое встречается повсеместно.
Для разговора
Чтобы поддержать хотя бы минимальный разговор, поблагодарить кого-то или отказаться от услуг, используйте эти фразы:
Çox sağ olun — Чох саголун — Спасибо
Necəsiz — Неджесиз — Как у вас дела?
Yaxşi — Яхшы — Хорошо
Pis — Пис — Плохо
Hə — Хе — Да
Yox — Йох — Нет
Bağışlayın — Багишлаин — Простите
Для похода в магазин
Чтобы спросить в магазине, сколько стоят продукты, запомните эту фразу: Neçəyədir — Нечьйедир. А еще стоит выучить азербайджанские цифры, чтобы сойти за местного и не быть обманутым на овощном рынке:
1 — Бир
2 — Ики
3 — Юч
4 — Дорд
5 — Бэш
6 — Алты
7 — Йедди
8 — Секкиз
9 — Доггуз
10 — Он
100 — Юз