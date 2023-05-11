Перечислены самые дешевые маршруты для путешествий на поезде
Аналитики сервиса путешествий Туту подготовили список бюджетных железнодорожных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга на май. Данные приводит РИА Новости.
Средняя стоимость проезда из Москвы по России составляет 3 338 рублей в одну сторону, а из Санкт-Петербурга - 3 458 рублей. Москвичам предлагаются 20 вариантов маршрутов со средней ценой до 1 200 рублей, включая областные центры и популярные города для туристов.
Самые недорогие маршруты включают Переславль-Залесский (432 рубля), Струнино (434 рубля) и Балабаново (531 рубль). Среди областных центров в рейтинг попали Калуга (842 рубля), Тула (880 рублей), Рязань (1 015 рублей) и Ярославль (1 170 рублей).
Из Санкт-Петербурга можно отправиться на поезде в Псковскую или Новгородскую область, а также в Республику Карелия, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону. Например, поездка в Великий Новгород стоит около 770 рублей, в Псков - в среднем 925 рублей, а в Лахденпохью - 934 рубля. Немного выше бюджетной отметки в 1 000 рублей находятся билеты в Сортавалу (1 056 рублей), Валдай (1 091 рубль) и Печоры (1 104 рубля).
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