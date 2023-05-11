$76.69-0.1384.15-0.76

Перечислены самые дешевые маршруты для путешествий на поезде

Аналитики сервиса путешествий Туту подготовили список бюджетных железнодорожных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга на май. Данные приводит РИА Новости.

Средняя стоимость проезда из Москвы по России составляет 3 338 рублей в одну сторону, а из Санкт-Петербурга - 3 458 рублей. Москвичам предлагаются 20 вариантов маршрутов со средней ценой до 1 200 рублей, включая областные центры и популярные города для туристов.

Самые грязные места в поезде

Самые недорогие маршруты включают Переславль-Залесский (432 рубля), Струнино (434 рубля) и Балабаново (531 рубль). Среди областных центров в рейтинг попали Калуга (842 рубля), Тула (880 рублей), Рязань (1 015 рублей) и Ярославль (1 170 рублей).

Из Санкт-Петербурга можно отправиться на поезде в Псковскую или Новгородскую область, а также в Республику Карелия, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону. Например, поездка в Великий Новгород стоит около 770 рублей, в Псков - в среднем 925 рублей, а в Лахденпохью - 934 рубля. Немного выше бюджетной отметки в 1 000 рублей находятся билеты в Сортавалу (1 056 рублей), Валдай (1 091 рубль) и Печоры (1 104 рубля).

Ранее мы писали о том, что названы самые бюджетные страны для отдыха.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий