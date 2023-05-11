Перечислены самые дешевые маршруты для путешествий на поезде

Средняя стоимость проезда из Москвы по России составляет 3 338 рублей в одну сторону, а из Санкт-Петербурга - 3 458 рублей. Москвичам предлагаются 20 вариантов маршрутов со средней ценой до 1 200 рублей, включая областные центры и популярные города для туристов.

Из Санкт-Петербурга можно отправиться на поезде в Псковскую или Новгородскую область, а также в Республику Карелия, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону. Например, поездка в Великий Новгород стоит около 770 рублей, в Псков - в среднем 925 рублей, а в Лахденпохью - 934 рубля. Немного выше бюджетной отметки в 1 000 рублей находятся билеты в Сортавалу (1 056 рублей), Валдай (1 091 рубль) и Печоры (1 104 рубля).