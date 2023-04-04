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3 часа назад

Самые грязные места в поезде

Мария Каткова

В поездах дальнего следования есть действительно очень много грязных мест, которые редко дезинфицируют. Если вы зашли в купе и увидели, что там царит чистота, при более детальном рассмотрении можно заметить, что на самом деле убирают там не так тщательно.

Самые грязные места в поезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О местах, к которым лучше не притрагиваться в поезде, — в материале “Рамблера”.

Сетчатые кармашки

Около каждой кровати в купе есть сетчатые кармашки. Они предназначены для газет, журналов, книг и других бытовых мелочей, но по факту люди скидывают туда мусор и складывают грязные носки и белье.

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Поэтому стоит отказаться от использования этого кармашка, так как продезинфицировать его невозможно. Лучше избегать его и ничего не класть внутрь.

Столы

На первый взгляд столы кажутся идеально чистыми, но лучше дополнительно обрабатывать их антисептическими салфетками. Дело в том, что некоторые пассажиры использую столы не только для еды. На них кладут грязные вещи, меняют детям подгузники, а еще ставят ноги для того, чтобы залезть на верхнюю полку купе.

Подушки и одеяла

Если к вам в голову закрадется мысль о том, что вам лень заправлять подушку в наволочку и одеяло в пододеяльник, подумайте о том, сколько грязи и пыли скапливается на кровати.

Огромное количество пассажиров спят без постельного белья и оставляют на подушках и одеялах грязь, пот и частички своей кожи. Поэтому все постельные принадлежности нужно использовать только с бельем.

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