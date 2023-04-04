Самые грязные места в поезде

В поездах дальнего следования есть действительно очень много грязных мест, которые редко дезинфицируют. Если вы зашли в купе и увидели, что там царит чистота, при более детальном рассмотрении можно заметить, что на самом деле убирают там не так тщательно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О местах, к которым лучше не притрагиваться в поезде, — в материале “Рамблера”.

Сетчатые кармашки

Около каждой кровати в купе есть сетчатые кармашки. Они предназначены для газет, журналов, книг и других бытовых мелочей, но по факту люди скидывают туда мусор и складывают грязные носки и белье.

Поэтому стоит отказаться от использования этого кармашка, так как продезинфицировать его невозможно. Лучше избегать его и ничего не класть внутрь.

Столы

На первый взгляд столы кажутся идеально чистыми, но лучше дополнительно обрабатывать их антисептическими салфетками. Дело в том, что некоторые пассажиры использую столы не только для еды. На них кладут грязные вещи, меняют детям подгузники, а еще ставят ноги для того, чтобы залезть на верхнюю полку купе.

Подушки и одеяла

Если к вам в голову закрадется мысль о том, что вам лень заправлять подушку в наволочку и одеяло в пододеяльник, подумайте о том, сколько грязи и пыли скапливается на кровати.