Самые грязные места в поезде

В поездах дальнего следования есть действительно очень много грязных мест, которые редко дезинфицируют. Если вы зашли в купе и увидели, что там царит чистота, при более детальном рассмотрении можно заметить, что на самом деле убирают там не так тщательно.
О местах, к которым лучше не притрагиваться в поезде, — в материале “Рамблера”.
Около каждой кровати в купе есть сетчатые кармашки. Они предназначены для газет, журналов, книг и других бытовых мелочей, но по факту люди скидывают туда мусор и складывают грязные носки и белье.
Поэтому стоит отказаться от использования этого кармашка, так как продезинфицировать его невозможно. Лучше избегать его и ничего не класть внутрь.
На первый взгляд столы кажутся идеально чистыми, но лучше дополнительно обрабатывать их антисептическими салфетками. Дело в том, что некоторые пассажиры использую столы не только для еды. На них кладут грязные вещи, меняют детям подгузники, а еще ставят ноги для того, чтобы залезть на верхнюю полку купе.
Если к вам в голову закрадется мысль о том, что вам лень заправлять подушку в наволочку и одеяло в пододеяльник, подумайте о том, сколько грязи и пыли скапливается на кровати.
Огромное количество пассажиров спят без постельного белья и оставляют на подушках и одеялах грязь, пот и частички своей кожи. Поэтому все постельные принадлежности нужно использовать только с бельем.