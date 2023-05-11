Названы самые бюджетные страны для отдыха

По информации АТОР, Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея являются лучшими местами для отпуска самостоятельных туристов с ограниченным бюджетом. Это следует из исследования, проведенного Cotswold Outdoor, где было учтено количество хостелов, бесплатные достопримечательности и цены на продукты в магазинах.

Исследование показало, что четырехдневный отдых с тремя ночевками в столицах этих стран обойдется от 30 до 90 долларов. Эти средства позволят путешественникам прожить в хостеле и совершить десять поездок на общественном транспорте.

Например, в Ереване, столице Армении, на такой отдых потребуется около 44,5 долларов. Перелет и питание оплачиваются отдельно. В городе имеется 276 хостелов, где минимальная стоимость проживания составляет 14 долларов за ночь. Стоимость одной поездки составляет 0,25 доллара, а на стандартный набор продуктов в день придется потратить 13 долларов.

Баку также предлагает выгодные условия для бюджетных путешественников. Минимальная цена за ночлег в одном из 183 хостелов составляет 9 долларов, а стоимость питания начинается от 12 долларов. Проезд на общественном транспорте обходится в 0,2 доллара. Однако скорость мобильного интернета в городе низкая и схожа с показателями Еревана - около 35 мегабит в секунду.

Столица Таиланда, Бангкок, занимает третье место среди самых доступных городов для самостоятельных туристов. Здесь имеется 992 хостела, где можно остановиться, начиная с 17 долларов. Еда обойдется от 17 долларов в день, а билет на общественный транспорт стоит от 0,82 доллара. Скорость мобильного интернета в Бангкоке считается приемлемой и составляет около 57 мегабит в секунду.