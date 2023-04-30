Азиатские страны, куда можно поехать без визы

Азия становится все более востребованным направлением у россиян. В большинство стран летают прямые рейсы, а также не нужно получать визу – или ее дают при прохождении границы.

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О том, в какие азиатские страны можно полететь без визы, — в материале “Рамблера”.

Административный округ Гонконг

Прилететь в Гонконг россиянин может без визы. Находиться в статусе туриста без подтверждающих документов он может на территории Гонконга 14 дней. За это время можно посмотреть главные достопримечательности округа. Однако есть один нюанс: прямых рейсов в Гонконг из России нет и лететь нужно с пересадкой в Пекине, а уже для этого понадобится виза.

Вьетнам

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Эту страну россияне часто выбирают для зимовки: там тепло, дешево и много экзотической еды. Во Вьетнаме живет очень много русскоговорящих людей: одни выучили его благодаря туристам, другие давно иммигрировали из страны и обосновались в Азии.

Виза россиянам не нужна, можно находиться в стране 15 дней. Для въезда нужен действительный паспорт и обратные билеты.

Лаос

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Не самая популярная страна для путешествия, но от этого она становится только интереснее. Здесь есть множество потрясающих мест для туристов, в том числе и религиозные и природные достопримечательности.