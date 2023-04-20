Россия готова перейти на безвизовый режим с Туркменистаном

Российский посол в Ашхабаде Александр Блохин заявил о желании России перейти на безвизовый режим с Туркменистаном. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил Александр Блохин, Москва готова либерализовать вопрос вопрос визового режима и туризма настолько, насколько к этом готов Ашхабад.
Российский посол подчеркнул, что Россия при этом "ничего не навязывает Туркменистану":
"Это его суверенное право — регулировать эти отношения, мы уважаем его решения", — сказал Блохин.
По его словам, Туркменистан придает большое значение вопросам безопасности, и сегодня это важный приоритет. На данный момент у страны визовый режим со всеми государствами мира.
"Но это уже внутреннее дело каждого государства", — добавил дипломат.