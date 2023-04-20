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1 час назад

Россия готова перейти на безвизовый режим с Туркменистаном

Мира Маркина

Российский посол в Ашхабаде Александр Блохин заявил о желании России перейти на безвизовый режим с Туркменистаном. Об этом сообщает ТАСС.

Россия готова перейти на безвизовый режим с Туркменистаном
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как отметил Александр Блохин, Москва готова либерализовать вопрос вопрос визового режима и туризма настолько, насколько к этом готов Ашхабад.

Российский посол подчеркнул, что Россия при этом "ничего не навязывает Туркменистану":

"Это его суверенное право — регулировать эти отношения, мы уважаем его решения", — сказал Блохин.

По его словам, Туркменистан придает большое значение вопросам безопасности, и сегодня это важный приоритет. На данный момент у страны визовый режим со всеми государствами мира.

"Но это уже внутреннее дело каждого государства", — добавил дипломат.

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Новости путешествий,Александр Блохин,
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