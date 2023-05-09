Названы блюда в отелях Египта, которых стоит избегать

Качество блюд в египетских отелях, включая пятизвездочные, оставляет желать лучшего. Об этом заявили эксперты портала "Тонкости туризма".

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Специалисты советуют избегать мясных блюд, поскольку и сами местные жители редко их употребляют, отдавая предпочтение растительным белкам. К тому же, мясо в Египте может разочаровать туристов вкусом, так как его часто готовят с ошибками, подчеркнули они.

Овощи и фрукты, особенно виноград, по их словам, занимают второе место в списке худших блюд в египетских отелях. Эксперты отмечают, что туристы жалуются на кислые апельсины, безвкусный виноград и заветренные овощи, которые предлагают в столовых.

Наконец, третье место специалисты отдали десертам, таким как пахлава, халва и торты. Они способствуют набору лишнего веса и могут негативно отразиться на фигуре, резюмировали эксперты.