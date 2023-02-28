Что нужно знать тем, кто едет в Египет весной

Несмотря на то, что туристический сезон в Египте начинается во второй половине весны, многие люди путешествуют в эту страну в марте и в начале апреля. В это время года вода еще недостаточно теплая, но все же пригодна для купания. Температура воздуха прогревается до 24 градусов по Цельсию.

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О том, что нужно знать туристам, приезжающим в Египет весной, — в материале “Рамблера”.

Возьмите с собой теплые вещи

По вечерам в Египте может быть достаточно холодно. Для многих непривычно брать с собой теплые вещи в отпуск, но стоит взять пару толстовок и джинсы, чтобы не замерзнуть. Ночью температура может опускаться до 17 градусов по Цельсию, а также может подниматься сильный ветер. Чтобы не заболеть и продолжить комфортный отдых, стоит одеваться теплее.

Будьте готовы к песчаным бурям

В марте в Египте начинается сезон песчаных бурь, которые могут длиться до пяти дней. Как правило, они создают небольшой дискомфорт для туристов. Они не могут съездить на экскурсию в пустыню, их откладывают, поэтому не планируйте подобные поездки на конец отпуска.

Кроме того, будьте готовы к тому, что из-за песчаных бурь могут задерживать и отменять вылеты самолетов. Не переживайте, если ваш рейс перенесут, многие пилоты готовы к подобным ситуациям.

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