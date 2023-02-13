Что пугает туристов в Египте

Чтобы не испортить себе впечатления от предстоящей поездки в Египет, стоит заранее узнать обо всех минусах отдыха в стране и снизить свои ожидания на этот счет. Что особенно не нравится туристам в африканском государстве? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Жара

В Египте жарко практически круглый год. Температура воздуха достигает 45 градусов. При этом большая часть страны — это пустыня, из-за чего переносить жару еще сложнее. Относительно комфортно можно себя чувствовать с ноября по начало марта. В остальное время без кондиционера не выжить.

Хаос на дорогах

Водители транспорта в Египте часто пренебрегают правилами дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Иногда ездить в маршрутках или на личном автомобиле по городским улицам просто небезопасно. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, около 12 тысяч человек в год погибают на дорогах.

Для пешеходов инфраструктура тоже не особо предусмотрена. Пешеходные переходы найти сложно, как наземные, так и подземные, поэтому местные просто перебегают дороги. Туристам привыкнуть к такому сложно.

Туристы — "мешок с деньгами"

Иностранцы — это заработок для местных жителей, и нужно воспользоваться ими по полной. Поэтому большинство пляжей на курортах исключительно платные, зазывалы в туристических местах буквально набрасываются на людей с предложениями, а таксисты и продавцы не брезгают обманывать. Особенно любят разводить иностранцев, приезжающих посмотреть на пирамиды: там кишат толпы мошенников.

Мусор