Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
3 часа назад

Как выглядят египетские пирамиды изнутри: видео

Мира Маркина

Египетские пирамиды хранят в себе множество тайн. Самой древней в истории считается пирамида фараона Джосера, которая была построена в период с 2667 по 2648 гг. до нашей эры. А самой большой — пирамида Хеопса. Это первое и единственное из "Семи чудес света", которое сохранилось до наших дней.

Туристы, которые приезжают на отдых в Египет, считают обязательным посетить древнюю достопримечательность. Подниматься на вершины пирамид запрещено. Отчасти потому, что это небезопасно: есть риск обвала сооружения. Но зайти внутрь пирамиды может каждый.

Как выглядят усыпальницы египетских фараонов? Смотрите в видео блогера-путешественника @iamzaichikoff.

Чем египетские квартиры отличаются от российских

Ранее мы показывали ролик о том, что шокирует иностранцев в Америке.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители