Как выглядят египетские пирамиды изнутри: видео

Египетские пирамиды хранят в себе множество тайн. Самой древней в истории считается пирамида фараона Джосера, которая была построена в период с 2667 по 2648 гг. до нашей эры. А самой большой — пирамида Хеопса. Это первое и единственное из "Семи чудес света", которое сохранилось до наших дней.
Туристы, которые приезжают на отдых в Египет, считают обязательным посетить древнюю достопримечательность. Подниматься на вершины пирамид запрещено. Отчасти потому, что это небезопасно: есть риск обвала сооружения. Но зайти внутрь пирамиды может каждый.
Как выглядят усыпальницы египетских фараонов? Смотрите в видео блогера-путешественника @iamzaichikoff.
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