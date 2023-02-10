Как выглядят египетские пирамиды изнутри: видео

Египетские пирамиды хранят в себе множество тайн. Самой древней в истории считается пирамида фараона Джосера, которая была построена в период с 2667 по 2648 гг. до нашей эры. А самой большой — пирамида Хеопса. Это первое и единственное из "Семи чудес света", которое сохранилось до наших дней.