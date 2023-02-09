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2 часа назад

Что шокирует иностранцев в Америке: видео

Мира Маркина

Приезжая в Америку, оказываешься будто в другом мире: другой континент, другая культура. Туристов, никогда до этого не бывавших в США, удивляет все. Что их шокирует особенно? Рассказала живущая в стране блогер @shagalbina в своем TikTok-аккаунте.

Так, путешественникам кажется удивительным, насколько дорогая в Америке медицина. В России можно обратиться к любому врачу бесплатно. Здесь же люди часто становятся банкротами, потому что не могут оплатить медицинские счета.

Еще один интересный факт — в США практически любой товар можно сдать обратно в магазин, даже если вы им уже воспользовались. В большинстве случаев, по словам блогера, даже не нужно объяснять причину возврата и ругаться с менеджером. Права потребителей в стране на первом месте.

Смотрите видео, чтобы узнать о других вещах, которые могут удивить туриста в Америке.

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