Банджи-джампинг без преувеличения можно назвать одним из самых экстремальных развлечений, отважиться на которое сможет не каждый.

Привязать к ногам эластичную веревку и спрыгнуть вниз с огромной высоты под силу только самым настоящим любителям пощекотать себе нервы. И именно для них в разных частях света оборудованы невероятные места для прыжков.

Мост Королевского ущелья (США)

Эта площадка для банджи-джампинга, расположенная над рекой Арканзас, считается самой высокой в мире. Сам мост протянулся над ущельем на высоте 321 метра, а платформа для прыжков оборудована чуть ниже, на высоте 290 метров над рекой. Пейзажи вокруг невероятно живописны. Правда, насладиться ими в свободном падении удастся, лишь если не зажмурить от страха глаза.

Башня Макао (Китай)

Высота этой башни составляет 338 метров, а чуть ниже, на высоте 233 метров, расположилась площадка для банджи-джампинга. Ее проектировали с невероятной точностью, скрупулезно рассчитывая длину мостика для прыжка и создавая специальные канаты. В результате сумели обеспечить минимальную раскачку во время прыжка и строго вертикальное падение, которое длится 5 секунд.

Мост Блоукранс (ЮАР)

Соединяющий Западную и Восточную провинции Южной Африки арочный мост высотой 216 метров считается одним из самых высоких в мире. А еще это одна из самых безопасных площадок для банджи-джампинга: за все время существования здесь не произошло ни одного несчастного случая. В свободном падении любители пощекотать себе нервы проводят 7 секунд, устремляясь вниз со скоростью почти 120 км/ч.

А смогли бы вы повторить подобный прыжок? Смотрите видео.