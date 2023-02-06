Чем привлекает туристов парк «Рускеала» в Карелии: видео

Туристический комплекс «Рускеала» основан в том месте, где ранее добывали мрамор. Однако в 1998 году месторождение было признано непригодным для промышленной добычи сырья и уже в 1999 году родилась идея создания парка, первая экологическая тропа которого открылась в 2005 году. Горный парк "Рускеала" благодаря своим природным красотам быстро стал популярным местом для туристов не только со всей России, но и из-за рубежа.