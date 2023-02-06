Чем привлекает туристов парк «Рускеала» в Карелии: видео

Туристический комплекс «Рускеала» основан в том месте, где ранее добывали мрамор. Однако в 1998 году месторождение было признано непригодным для промышленной добычи сырья и уже в 1999 году родилась идея создания парка, первая экологическая тропа которого открылась в 2005 году. Горный парк "Рускеала" благодаря своим природным красотам быстро стал популярным местом для туристов не только со всей России, но и из-за рубежа.
Пользовательница социальной сети TikTok с ником @nuevo_kari опубликовала на своей странице видеоролик, в котором продемонстрировала, почему, на ее взгляд, карельский парк "Рускеала" так популярен среди туристов. Девушка рассказала, чем парк хорошо днем, и чем точно запомнится, окажись вы в нем в темное время суток.
Подробности смотрите в видео.
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