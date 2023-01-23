Где находятся лучшие парки развлечений России

Кто не мечтал попасть в знаменитый Диснейлэнд? Причем взрослые мечтают там побывать зачастую не меньше детей. Полететь в Париж ради посещения парка развлечений, несомненно, по карману далеко не всем, потому будет актуальна эта подборка "Рамблера",в которой мы собрали список лучших парков аттракционов, находящихся в России.

Фото: Sochipark.ru Sochipark.ru

"Остров мечты"

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Поистине огромная территория для развлечений – более ста гектар комплекса, включающего в себя и крытый парк аттракционов, и открытую площадку (ландшафтный парк). Комплекс находится недалеко от станции метро "Технопарк" в Москве. Повеселиться там смогут и дети, и взрослые. В "Острове мечты" множество аттракционов для гостей самых разных возрастов, боулинг, тематические зоны, зоны для вечеринок, шоу, кафе, галереи, игровые автоматы и бильярд.

Dreamisland.ru

Стоимость билетов стартует от 1500 тысяч рублей. Для детей младше трех лет – бесплатно.

"Play Ventura"

Этот парк развлечений находится в городе Курск и считается одним из самых крупных развлекательных центров страны. На площади более 20 тысяч квадратных метров расположилось большое количество аттракционов для любителей экстрима, американские горки, совмещенные с водными, настоящее озеро с гигантским пиратским кораблем, лазертаг арена, трехуровневый лабиринт для самых маленьких гостей, дом с приведениями и скалодром.

Playventura.ru

Стоимость билета на каждый из аттракционов стартует от 45 рублей.

"Диво Остров"

Если вы посетили Санкт-Петербург, уделите внимание и этому современному парку развлечений, расположившемуся на Крестовском острове.

Divo-ostrov.ru

Аттракционы рассчитаны на самый разный возраст гостей – от маленьких, до взрослых. Более 46 видов развлечений по относительно демократичным ценам – от 100 рублей за билет на детские и от 200 – на взрослые. Комплекс славится своими американскими горками, на одной из который вы пролетите аж десять "мертвых петель" на скорости до 90 км/ч.

"Сочи парк"

Именно этот парк развлечений называют русским или черноморским Диснейлендом. На каждом шагу в этом месте вы встретите героев известных русских сказок и мультфильмов. Территория в 65 га поделена на тематические зоны, в каждой из которых проводят атмосферные шоу. Как и в других парках, в Сочи парке есть аттракционы, как для взрослых, так и для детей. Для самых маленьких в парке предусмотрен отдельный комплекс с батутами и лабиринтами.

Также на территории есть дельфинарий и сад с 20 видами птиц.