Чем удивит необычный зоопарк в Дубае: видео

Современные зоопарки все чаще отказываются от устаревшего подхода к содержанию животных в клетках. Например, в Дубае построили настоящий тропический лес под стеклянным куполом. В нем обитает более 3000 видов птиц, животных и рептилий.

Блогер Yuliia_dubai рассказала об одном из самых удивительных зоопарков в мире – Green planet Dubai. Зоологический сад, в котором воссоздана экосистема тропических лесов, располагается на четырех этажах. Там гремит гром, идет дождь и поддерживается постоянная влажность – это помогает создавать приближенные к естественной среде обитания условия для животных. Внутри сада звери и птицы перемещаются свободно по всей территории, но посетителям дотрагиваться до них запрещено. Опасные животные и насекомые содержатся в специально отведенных зонах, которые можно посетить вместе с сотрудниками комплекса.