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1 час назад

4 кошачьих города мира

Мира Маркина

Существуют города, после прогулки по которым складывается впечатление, будто кошек здесь больше, чем людей. Вам непременно стоит их посетить, если вы относите себя к кошатникам. А вот туристам с аллергией нужно несколько раз подумать – может, лучше изменить маршрут?

4 кошачьих города мира
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о кошачьих городах – в материале "Рамблера".

Стамбул

Котов в самом оживленном городе Турции можно встретить повсеместно: на улицах, в кафе, в музеях и даже в мечетях. Местные относятся к хвостатым с уважением и добротой: их оберегают, подкармливают и пускают погреться при необходимости.

Власти города также проявили свое неравнодушие. В Стамбуле есть скорая помощь для кошек. Она приезжает к животным по вызову, лечит их, а затем возвращает на место. Эти же врачи безвозмездно стерилизуют котов.

Котор

Всемирно известный путеводитель Lonely Planet давно внес черногорский курорт в топ-10 лучших городов для любителей кошек. Жители Котора относятся к котам не хуже, чем турки в Стамбуле. Площадь у церкви Святой Марии – официальное место, где можно кормить кошек. А еще в здании бывшего которского монастыря Богоматери Ангелов работает Музей кошек.

Тасиро

Этот японский остров еще именуют "кошачьим раем". На острове находится всего две деревни, где в общей сложности живет около 70 человек. При этом кошек на Тасиро в разы больше. Изначально животных завезли на остров, чтобы они ловили крыс, которые мешали производству шелка. К слову, собак на острове запретили.

В центре Тасиро можно найти святилище, посвященное божеству кошек. Считается, что оно является покровителем рыбаков.

Три удивительных места, которые стоит посетить в Грузии

Тбилиси

В столице Грузии особых условий для кошек государство не создает. Но, впрочем, животные и без того неплохо себя чувствуют: кто-то выпрашивает еду у посетителей уличных кафе, а кто-то живет при храме, где их также обеспечивают едой. Однако в Тбилиси кошки не являются полноправными правителями города, ведь собак тут не меньше.

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