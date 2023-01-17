4 кошачьих города мира

Существуют города, после прогулки по которым складывается впечатление, будто кошек здесь больше, чем людей. Вам непременно стоит их посетить, если вы относите себя к кошатникам. А вот туристам с аллергией нужно несколько раз подумать – может, лучше изменить маршрут?

Фото: Unsplash Unsplash

Подробнее о кошачьих городах – в материале "Рамблера".

Стамбул

Котов в самом оживленном городе Турции можно встретить повсеместно: на улицах, в кафе, в музеях и даже в мечетях. Местные относятся к хвостатым с уважением и добротой: их оберегают, подкармливают и пускают погреться при необходимости.

Власти города также проявили свое неравнодушие. В Стамбуле есть скорая помощь для кошек. Она приезжает к животным по вызову, лечит их, а затем возвращает на место. Эти же врачи безвозмездно стерилизуют котов.

Котор

Всемирно известный путеводитель Lonely Planet давно внес черногорский курорт в топ-10 лучших городов для любителей кошек. Жители Котора относятся к котам не хуже, чем турки в Стамбуле. Площадь у церкви Святой Марии – официальное место, где можно кормить кошек. А еще в здании бывшего которского монастыря Богоматери Ангелов работает Музей кошек.

Тасиро

Этот японский остров еще именуют "кошачьим раем". На острове находится всего две деревни, где в общей сложности живет около 70 человек. При этом кошек на Тасиро в разы больше. Изначально животных завезли на остров, чтобы они ловили крыс, которые мешали производству шелка. К слову, собак на острове запретили.

В центре Тасиро можно найти святилище, посвященное божеству кошек. Считается, что оно является покровителем рыбаков.

Тбилиси