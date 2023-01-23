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31 минуту назад

Какие продукты можно купить на 5 тысяч рублей в Америке: видео

Мира Маркина

Большинство американцев привыкли покупать продукты не каждый день по чуть-чуть, а сразу закупаться на неделю-две в крупных торговых сетях. Во-первых, потому что небольших продуктовых практически нет, а во-вторых, из-за высоких цен на бензин. Ездить в магазин часто просто не выгодно. Отсюда и объяснение большим холодильникам в квартирах: все запасы должны поместиться.

Живущая в США блогер @kerry.catt рассказала в своем TikTok-аккаунте, сколько стоят продукты в местных супермаркетах и что можно купить на 5 тысяч рублей.

Так, например, пакет молока стоит около 230 рублей, йогурт — примерно 105 рублей, а большая упаковка яиц — 360 рублей. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Сколько стоят «русские» продукты в Израиле

Ранее мы показывали ролик о том, почему в Турции нет ванн в квартирах.

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