Большинство американцев привыкли покупать продукты не каждый день по чуть-чуть, а сразу закупаться на неделю-две в крупных торговых сетях. Во-первых, потому что небольших продуктовых практически нет, а во-вторых, из-за высоких цен на бензин. Ездить в магазин часто просто не выгодно. Отсюда и объяснение большим холодильникам в квартирах: все запасы должны поместиться.
Живущая в США блогер @kerry.catt рассказала в своем TikTok-аккаунте, сколько стоят продукты в местных супермаркетах и что можно купить на 5 тысяч рублей.
Так, например, пакет молока стоит около 230 рублей, йогурт — примерно 105 рублей, а большая упаковка яиц — 360 рублей. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.
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