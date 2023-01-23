Большинство американцев привыкли покупать продукты не каждый день по чуть-чуть, а сразу закупаться на неделю-две в крупных торговых сетях. Во-первых, потому что небольших продуктовых практически нет, а во-вторых, из-за высоких цен на бензин. Ездить в магазин часто просто не выгодно. Отсюда и объяснение большим холодильникам в квартирах: все запасы должны поместиться.