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15 минут назад

Как обманывают туристов в Египте: новые способы

Мария Каткова

В странах Востока туристы часто сталкиваются с обманом — местные жители хотят нажиться на наивных путешественниках. Чаще всего это безобидные способы мошенничества на небольшую сумму. Однако такая мелочь по-прежнему может испортить отдых.

Как обманывают туристов в Египте: новые способы
Фото: UnsplashUnsplash

Чтобы не попасться на обман от местных жителей, стоит заранее знать о том, какие способы выманивания денег существуют. О них — в материале “Рамблера”.

Разрешение на выход в город

Местные гиды в отелях рассказывают туристам о том, что для выхода из отеля им нужно заполнить специальную анкету для полиции. Таким образом гость страны передает свои данные на случай, если с ним что-то случится.

На самом деле никто не ущемляет туристов в правах. Даже если они решили исследовать город самостоятельно. Такая анкета — способ запугивания для того, чтобы туристы не выходили из отеля и покупали экскурсии.

Бесплатные экскурсии

В городе местные жители могут предлагать вам бесплатные экскурсии, но на самом деле они таковыми не являются. С вас действительно не возьмут денег… за экскурсию. На деле вам быстро покажут город, а потом повезут вас по магазинам, где вы проведете большую часть времени. Дело в том, что туристические компании имеют процент с покупок. Так они и отбивают деньги за экскурсию.

На что жалуются туристы в Египте

Цены в ресторанах

Всегда заранее узнавайте, сколько будет стоить ваше блюдо или весь заказ. Иногда в кафе и ресторанах рядом с блюдами не указывают цену, а потом выставляют туристу счет с очень большой стоимостью. Чаще всего это происходит в ресторанах, где подают рыбу и морепродукты. Чтобы не переплатить, нужно уточнять ценники заранее.

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