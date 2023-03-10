На что жалуются туристы в Египте

Египет всегда был популярным направлением у российских туристов. Отдых в этой стране напоминает турецкий, но при этом бархатный сезон здесь более длительный, а зимой можно купаться в море и в подогреваемых бассейнах. Несмотря на некоторые плюсы, есть другие факторы, которые портят туристам отдых.

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О том, на что жалуются путешественники в Египте — в материале “Рамблера”.

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Дорогой отдых

Цены на отдых за последние несколько лет стали значительно выше, и Египет перестал быть бюджетным направлением, как раньше. В среднем стоимость 7-дневного отдыха в отеле по системе “Все включено” обойдется в 80 тысяч на двоих без перелета. К таким ценам оказались не готовы многие туристы, которые раньше тратили на отдых значительно меньше денег.

При этом, уровень обслуживания не всегда стоит своих денег. Питание может быть скудным, анимации может не быть вообще. Пока что туристы не готовы платить большие деньги за такое обслуживание.

“В номере было немного пыльно, не хватало полотенец, были не все мыльные принадлежности, но мы не раз с таким сталкивались в Египте. Шоу вообще лучше не видеть, под музыку (которую включили кажется с телефона) минут 5 потанцевали две девушки” (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация сохранены)

Невкусная еда

Одна из самых главных проблем Египта — отсутствие нормального шведского стола. Многие туристы привыкли к тому, что на шведском столе всегда имеется многообразие блюд. В этой стране вы столкнетесь с тем, что вам предложат фастфуд и сладости. На столе будет мало свежих овощей и фруктов.

Однако опытные туристы говорят, что такая проблема была всегда, поэтому те, кто постоянно путешествует в Египет, говорят, что уже привыкли к скудному питанию и привозят с собой еду или покупают фрукты и овощи на ближайших рынках.

“Качество еды напрямую зависит от отеля. В бюджетном месте могут подать разваренное нечто. Если вы переборчивы в еде, лучше подбирать соответствующий отель и читать отзывы заранее. Любимые сладости и прочие мелочи можно захватить из дома — не всегда хорошие магазины находятся близко к отелю”

Неразвитая инфраструктура

Как правило, инфраструктура отеля ограничена отелем, а сама гостиница может быть расположена далеко от города и основных достопримечательностей. На общественном транспорте добраться до определенного места может быть сложно, поэтому есть два варианта: аренда машины или групповые автобусные экскурсии.