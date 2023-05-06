На «Эльбрусе» открыты предпродажи ски-пассов со скидками

Об этом сообщили представители пресс-службы института развития «Кавказ.РФ».

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В сообщении говорится о том, что ски-пассы на зимний сезон 2023-2024 до конца мая есть возможность приобрести со скидкой 46%.

По сезонным абонементам можно кататься на склонах курорта ежедневно, включая выходные дни и праздники.

Сезонный ски-пасс со скидкой обойдется взрослым в 27 000 рублей, детям с 6 до 13 лет включительно приобрести билет можно за 18 000 рублей.

Продажи открыты на официальном сайте курорта.