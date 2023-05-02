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Что обязательно нужно сделать в Кабардино-Балкарии на майских праздниках: видео

Кабардино-Балкария – это живописная республика, расположенная на склонах Кавказских гор. Этот регион манит туристов, в первую очередь, своими горными пейзажами, разнообразными природными объектами, историческими достопримечательностями и культурными традициями.

В Кабардино-Балкарии можно посетить множество достопримечательностей, связанных с историей и культурой региона. Это исторические музеи, заповедники, крепости, мавзолеи и мечети.

Смотрите видео о том, что обязательно стоит сделать тем, кто решил отдохнуть в Кабардино-Балкарии.

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