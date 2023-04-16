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Самое красивое место в Карелии и почему его стоит посетить всем: видео

Бескрайние просторы России скрывают в себе невероятные места, достойные внимания путешественников со всего света. И это не только про Байкал, Северный Кавказ или Крым, но и про другие очень интересные регионы.

Одно из популярных направлений с невероятной природой - Карелия, простирающаяся от побережья Белого моря до Финского залива В Карелии находятся два крупнейших озера Европы — Ладожское и Онежское.

Фотогеничная карельская природа влечет себя туристов со всей России. Смотрите видео, чтобы узнать о самом красивом месте Карелии и почему его стоит обязательно посетить.

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