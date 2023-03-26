Удивительные места в Китае, о которых не знают туристы

Китай полон необычных и неповторимых мест, которые определенно достойны особого внимания. Однако далеко не обо всех из них знают туристы.

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Стандартные маршруты всегда переполнены толпами людей, но вы можете отправиться туда, где есть шанс остаться почти наедине с природой и древними уникальными строениями.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, куда стоит отправиться в Китае, чтобы получить незабываемые впечатления и сделать потрясающие фотографии.

Висячий монастырь Сюанькун-сы

Это целый каскад храмов V века, встроенный прямо в склон священной горы Хэньшань.

Каким образом древним строителям удалось на склоне расположить целых 40 отдельных храмов монастыря – загадка. Известно лишь, что постройки восстановлены в 1900 году, а держатся за счет столбов, специально установленных в особые отверстия в скале.

Висячий монастырь расположен в провинции Шаньси, что находится примерно в 60 км от города Датун.

Деревня-призрак Хутуван

Это местечко является излюбленным маршрутом фотографов и кинематографистов. Деревня, в которой когда-то проживало около двух тысяч человек, в 1990-х годах осталась абсолютно пустой – все жители покинули ее в поисках лучшей жизни.

Теперь Хутуван выглядит как деревня-призрак, а все ее дома живописно укрыты вьющимися растениями, превращая это место в в какой-то таинственный и сказочный мир.

Находится в 65км от Шанхая, ориентир – пирс Сяоцюань. От пира придется проплыть на катере до Шеньшаня.

Травертиновые бассейны Хуанлун

В провинции Сычуань, находящейся на юге Китая, есть национальный парк Хуанлун. На его территории расположились два ущелья, в одном из которых туристы могу обнаружить террасные бассейны с минеральной водой.

Это чудо природы формировалось тысячелетиями. Небольшие ванночки бассейнов, расположенные каскадом, наполнялись светло-голубой минеральной водой. Всего их насчитывается около 3,5 тысяч. Благодаря такому количеству, сверху небольшие террасные бассейны выглядят как чешуя дракона.

Самые красивые террасы расположены вдоль дороги, соединяющей храм Бенбо и пещеры Сишень.