Удивительные места в Китае, о которых не знают туристы

Китай полон необычных и неповторимых мест, которые определенно достойны особого внимания. Однако далеко не обо всех из них знают туристы.
Стандартные маршруты всегда переполнены толпами людей, но вы можете отправиться туда, где есть шанс остаться почти наедине с природой и древними уникальными строениями.
В этом материале "Рамблер" расскажет, куда стоит отправиться в Китае, чтобы получить незабываемые впечатления и сделать потрясающие фотографии.
Это целый каскад храмов V века, встроенный прямо в склон священной горы Хэньшань.
Каким образом древним строителям удалось на склоне расположить целых 40 отдельных храмов монастыря – загадка. Известно лишь, что постройки восстановлены в 1900 году, а держатся за счет столбов, специально установленных в особые отверстия в скале.
Висячий монастырь расположен в провинции Шаньси, что находится примерно в 60 км от города Датун.
Это местечко является излюбленным маршрутом фотографов и кинематографистов. Деревня, в которой когда-то проживало около двух тысяч человек, в 1990-х годах осталась абсолютно пустой – все жители покинули ее в поисках лучшей жизни.
Теперь Хутуван выглядит как деревня-призрак, а все ее дома живописно укрыты вьющимися растениями, превращая это место в в какой-то таинственный и сказочный мир.
Находится в 65км от Шанхая, ориентир – пирс Сяоцюань. От пира придется проплыть на катере до Шеньшаня.
В провинции Сычуань, находящейся на юге Китая, есть национальный парк Хуанлун. На его территории расположились два ущелья, в одном из которых туристы могу обнаружить террасные бассейны с минеральной водой.
Это чудо природы формировалось тысячелетиями. Небольшие ванночки бассейнов, расположенные каскадом, наполнялись светло-голубой минеральной водой. Всего их насчитывается около 3,5 тысяч. Благодаря такому количеству, сверху небольшие террасные бассейны выглядят как чешуя дракона.
Самые красивые террасы расположены вдоль дороги, соединяющей храм Бенбо и пещеры Сишень.
Добраться до Хуанлун можно на автобусе из другого национального парка Цзючжайгоу.