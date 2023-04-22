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Самые красивые места Кавказа, которые стоит увидеть

Прилететь на Кавказ, арендовать машину или нанять гида и поехать исследовать горные регионы — это ли не идеальное путешествие?

Самые красивые места Кавказа, которые стоит увидеть
© РИА Новости

Рассказываем о самых красивых местах Кавказа, которые обязательно нужно увидеть, в материале "Рамблера".

Дорога на Джилы-Су, Карачаево-Черкесия

Пожалуй, это самая живописная и инстаграмная дорога Кавказа. Приезжая в Карачаево-Черкесию, стоит обязательно прокатиться с видом на Эльбрус. По пути можно останавливаться в десятках красивейших локаций.

Сулакский каньон, Дагестан

Это глубочайший каньон Европы: его глубина — 1920 метров. Для сравнения: глубина американского Гранд-Каньона — 1857 метров. Сулакский каньон — одна из самых захватывающих природных достопримечательностей Дагестана. Бирюзовая вода, чистейший воздух и живописный пейзаж — то, зачем стоит ехать в эту точку на карте.

Язык Тролля, Кабардино-Балкария

В России, как и в Норвегии, тоже есть свой "Язык Тролля". Находится небольшой скалистый выступ в Безенгийском ущелье. С него открываются потрясающие виды на горы: пять из которых выше 5000 метров над уровнем моря.

Перевал Цей-Лоам, Ингушетия

Гора Цей-Лоам окутана легендами: говорят, что там живет бог грома и молнии. Лучший вид на нее открывается с перевала с одноименным названием Цей-Лоам. Особенно красивые виды открываются на закате. А при хорошей погоде оттуда можно увидеть и гору Казбек.

Летающая тарелка, Домбай

В горах Домбая есть самая необычная гостиница России, которая выполнена в форме летающей тарелки. Место, в котором она находится, склон горы Мусса-Ачитара, — самая красивая смотровая Кавказа.

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