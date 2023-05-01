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«Туту.ру»: Самый дорогой билет на майские праздники был продан в Дубай

Сервис бронирования билетов Туту.ру предоставил «Газете.Ru» данные о самом дорогом перелете, который состоится в майские праздники.

Названа стоимость самого дорогого билета на майские праздники
© Unsplash

По данным организации, самый дорогой билет приобрел путешественник, который решил отправиться бизнес-классом в Дубай. За эту поездку россиянин заплатил 1 066 675 рублей. На втором месте оказался вновь перелет в ОАЭ (и обратно). В этот раз он обошелся туристу в 773 372 рубля. Авиаперелет в Салоники и обратно для путешественника, занявшего третье место, встал в 731 903 рубля. Он также летел бизнес-классом.

«Также в числе самых дорогих оказались перелеты из Москвы в Ереван, Мехико, Париж, Анталью, Хараре, Тбилиси и Гуанчжоу. Кроме того, в рейтинг самых дорогих вошли два билета с вылетом из Санкт-Петербурга: в Вену и Денпасар», — заявили аналитики компании.

Назван самый дорогой город для отдыха на майские

Уточняется, что были проанализированы данные о бронированиях перелетов в период с 28 апреля по 10 мая.

Ранее мы рассказывали о самом дорогом курорте юга России.

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