Названа стоимость самого дорогого билета на майские праздники

По данным организации, самый дорогой билет приобрел путешественник, который решил отправиться бизнес-классом в Дубай. За эту поездку россиянин заплатил 1 066 675 рублей. На втором месте оказался вновь перелет в ОАЭ (и обратно). В этот раз он обошелся туристу в 773 372 рубля. Авиаперелет в Салоники и обратно для путешественника, занявшего третье место, встал в 731 903 рубля. Он также летел бизнес-классом.