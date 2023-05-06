Перечислены пять признаков плохого отеля

Иногда гостиницы, которые туристы бронируют для отдыха, не соответствуют ожиданиям. Советами, как определить не слишком хороший отель на этапе бронирования, поделился «Московский комсомолец».

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Во-первых, следует тщательно изучить все отзывы об отеле, в котором вы собираетесь бронировать номер. Иногда фотографии и обещания, выложенные на сайте гостиницы, не соответствуют действительности. Имеет смысл опираться на отзывы уже побывавших в отеле гостей. Если негативных отзывов о сервисе и качестве помещений отеля вы насчитали больше трех, от бронирования лучше отказаться.

Обратить внимание стоит и на отзывы о персонале. Если обслуживание, по словам побывавших в отеле гостей, оставляет желать лучшего, сделайте выбор в пользу другой гостиницы.

Меню ресторана при отеле — третий признак, который может помочь вычислить не слишком хороший отель. Грязные столы, небольшое количество блюд на шведском столе (если он предусмотрен) и плохое обслуживание вряд ли добавят плюсов отелю.

Хорошие отели в наши дни не используют пластиковую посуду даже в барах возле бассейнов. Если в отзывах вы прочтете о том, что кому-то подали сок в пластиковом стакане, стоит задуматься, а так ли на самом деле хорош этот отель.