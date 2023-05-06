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Перечислены пять признаков плохого отеля

Иногда гостиницы, которые туристы бронируют для отдыха, не соответствуют ожиданиям. Советами, как определить не слишком хороший отель на этапе бронирования, поделился «Московский комсомолец».

Перечислены пять признаков плохого отеля
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Во-первых, следует тщательно изучить все отзывы об отеле, в котором вы собираетесь бронировать номер. Иногда фотографии и обещания, выложенные на сайте гостиницы, не соответствуют действительности. Имеет смысл опираться на отзывы уже побывавших в отеле гостей. Если негативных отзывов о сервисе и качестве помещений отеля вы насчитали больше трех, от бронирования лучше отказаться.

Обратить внимание стоит и на отзывы о персонале. Если обслуживание, по словам побывавших в отеле гостей, оставляет желать лучшего, сделайте выбор в пользу другой гостиницы.

Меню ресторана при отеле — третий признак, который может помочь вычислить не слишком хороший отель. Грязные столы, небольшое количество блюд на шведском столе (если он предусмотрен) и плохое обслуживание вряд ли добавят плюсов отелю.

Как понять, что отель экономит на туристах

Хорошие отели в наши дни не используют пластиковую посуду даже в барах возле бассейнов. Если в отзывах вы прочтете о том, что кому-то подали сок в пластиковом стакане, стоит задуматься, а так ли на самом деле хорош этот отель.

Последний момент, на который стоит обратить внимание — есть ли в отеле бесплатный вайфай и какова его зона покрытия. Чем выше качество связи, тем лучше отель.

Ранее туристам рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции.

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