Как понять, что отель экономит на туристах

Не важно, сколько звезд в вашем отеле, владельцы гостиниц всегда пытаются сэкономить на туристах, чтобы побольше заработать. Часто экономия отражается на незначительных бытовых вещах, но в некоторых случаях она бросается в глаза.

© Unsplash

Туристы привыкли не замечать некоторые детали, а они буквально кричат о том, что владелец отеля пытается сэкономить и испортить отдых постояльцам. О том, на что надо обратить внимание, — в материале “Рамблера”.

Несвежие полотенца

При качественной химчистке новые полотенца будут идеально белыми, а еще от них будет исходить приятный аромат, который появляется благодаря использованию кондиционера. Часто химчистка функционирует при отеле и руководство выбирает для нее дешевые стиральные порошки и не использует кондиционеры для белья. Это сразу отражается на качестве полотенец — они темнеют и становятся более жесткими.

Скудная анимация

Чем обширнее программа анимации в отеле, тем выше его качество. Дело в том, что на каждый туристический сезон отель нанимает группу аниматоров. Чем их больше, тем разнообразнее будет программа. Кроме того, если отель не экономит на зарплатах квалифицированным аниматорам, то добавляются нестандартные развлечения в виде спортивных программ и мастер-классов.

Нехватка посуды