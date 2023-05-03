С начала 2023 года Шри-Ланку посетило 441,2 тысячи иностранцев, из них почти 95 тысяч — это туристы из России. Об этом сообщает Tourdom со ссылкой на Управление по развитию туризма страны (SLTDA).

В апреле Шри-Ланку посетило около 14,7 тысячи россиян. Это более чем на 40% меньше, чем в марте. За третий месяц года в страну прибыло 25,6 тысячи наших соотечественников.

На первом месте по количеству туристов на Шри-Ланке в апреле оказалась Индия. Из страны приехало почти 20 тысяч человек. Третье место заняла Великобритания с 8,7 тысячами отдыхающих.