$79.96-0.5587.66-0.72

На Шри-Ланке заявили, что каждый пятый турист — россиянин

С начала 2023 года Шри-Ланку посетило 441,2 тысячи иностранцев, из них почти 95 тысяч — это туристы из России. Об этом сообщает Tourdom со ссылкой на Управление по развитию туризма страны (SLTDA).

В апреле Шри-Ланку посетило около 14,7 тысячи россиян. Это более чем на 40% меньше, чем в марте. За третий месяц года в страну прибыло 25,6 тысячи наших соотечественников.

На первом месте по количеству туристов на Шри-Ланке в апреле оказалась Индия. Из страны приехало почти 20 тысяч человек. Третье место заняла Великобритания с 8,7 тысячами отдыхающих.

Как сообщили в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки, в целом в апреле количество иностранцев уменьшилось до 105,5 тысячи человек. Это на 20 тысяч меньше, чем в предыдущем месяце.

На что жалуются туристы на Шри-Ланке

Ранее аналитики назвали стоимость самых дешевых авиабилетов из Москвы летом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий